Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший футболист ЦСКА считает, что команда будет претендентом на победу в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА считает, что команда будет претендентом на победу в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист ЦСКА, действующий селекционер клуба Денис Машкарин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Зенитом» за Суперкубок России.

«Понятно, что специально подготовка армейцев к этому матчу не форсировалась – команда целенаправленно готовилась к старту нового сезона. За исключением одной потери, состав сохранился, он стабильный. Последние игры, которые команда показывала в концовке прошлого сезона, позволяют армейским болельщикам смотреть в будущее с оптимизмом. А матч за Суперкубок точно будет интересным, потому что на данный момент это две лучшие команды страны.

ЦСКА всегда ставит максимальные задачи. И грядущий сезон исключением не станет – цели будут самые высокие, борьба за чемпионство. И, как бы ни сложился матч за Суперкубок, армейцы точно будут одними из претендентов на золотые медали», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Зенит» сегодня может стать лидером по числу Суперкубков. Первый шаг к трофейной гегемонии «Зенит» сегодня может стать лидером по числу Суперкубков. Первый шаг к трофейной гегемонии
«Зенит» — ЦСКА: без Медины Федотову придётся сложно «Зенит» — ЦСКА: без Медины Федотову придётся сложно
Фанаты устроили дебош по пути в Казань! «Зенит» и ЦСКА поспорят за Суперкубок России. LIVE
Live
Фанаты устроили дебош по пути в Казань! «Зенит» и ЦСКА поспорят за Суперкубок России. LIVE
Материалы по теме
Мостовой: Гайч — звезда одного матча, ЦСКА нужно продавать его. У «Зенита» легионеры лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023