Бывший футболист ЦСКА считает, что команда будет претендентом на победу в РПЛ

Экс-футболист ЦСКА, действующий селекционер клуба Денис Машкарин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Зенитом» за Суперкубок России.
«Понятно, что специально подготовка армейцев к этому матчу не форсировалась – команда целенаправленно готовилась к старту нового сезона. За исключением одной потери, состав сохранился, он стабильный. Последние игры, которые команда показывала в концовке прошлого сезона, позволяют армейским болельщикам смотреть в будущее с оптимизмом. А матч за Суперкубок точно будет интересным, потому что на данный момент это две лучшие команды страны.
ЦСКА всегда ставит максимальные задачи. И грядущий сезон исключением не станет – цели будут самые высокие, борьба за чемпионство. И, как бы ни сложился матч за Суперкубок, армейцы точно будут одними из претендентов на золотые медали», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».
- 15 июля 2023
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