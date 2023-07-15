Созин: Суперкубок не отражает соотношения сил. ЦСКА и «Зенит» к сентябрю можете не узнать

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о предстоящем матче за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом».
«Матч за Суперкубок вообще не отражает соотношения сил. Про него все скоро забудут. Это как Братский кубок – хороший антураж, Кураньи с Думбия на поле вышли: просто красивая история.
Трансферы на вход и на выход ещё не закончены, работа не завершена. Давайте посчитаем, сколько и какие футболисты, которые выйдут на поле, будут в «Зените» и ЦСКА к третьему сентября. Вы эти команды через месяц сможете не узнать.
И это на самом деле печально. Потому что потом снова начнут говорить: вот, «Зенит» оторвался, снова чемпион. Друзья, так вы купите игроков к 1-му туру, а не к 5-му. Наигрывайте всех к самому началу, а не в середине чемпионата. Тогда и отрыва никакого не будет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 15 июля 2023
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