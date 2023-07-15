Чанов: ЦСКА будет тяжело победить в Суперкубке — за «Зенитом» финансовая составляющая
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Бывший футболист и тренер ЦСКА Валерий Чанов считает, что ЦСКА будет сложно победить в предстоящем матче за Суперкубок России с «Зенитом».
«Перед Суперкубком не хотелось бы кого-то называть фаворитом. Хотя мы знаем, что финансовая составляющая за «Зенитом». Турнир из одного матча много значит для команд — в любой момент может произойти всё что угодно. Мы увидим настоящие составы команд только к сентябрю, когда закроется трансферное окно. Мне бы хотелось, чтобы ЦСКА победил, но это будет тяжело», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 15 июля, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. У обеих команд по семь Суперкубков в активе.
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