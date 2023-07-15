Фомин: «Динамо» очень сложно привыкнуть к требованиям Лички за две-три недели

Капитан и полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как команда адаптируется к требованиям нового главного тренера Марцела Лички, отметив, что за короткий срок сделать это очень сложно.

«Полностью ли команда понимает требования нового главного тренера? Очень сложно полностью привыкнуть за две-три недели, но на каждой тренировке есть теория, так что всё слушаем, стараемся привыкать. В общем, работаем в этом плане», — приводит слова Фомина официальный сайт «Динамо».

Личка сменил на посту главного тренера «Динамо» уволенного из клуба Славишу Йокановича, который проработал в команде менее одного сезона. Соглашение чешского специалиста с бело-голубыми рассчитано на один год с возможностью продления ещё на два сезона.