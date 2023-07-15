Ветеран «Зенита» Чухлов, выигрывавший Суперкубок СССР, обратился к клубу

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов считает, что победителей Суперкубка СССР 1985 года в составе петербуржской команды могли бы чаще вспоминать.

«Будет игра за Суперкубок, матч вызывает интерес и ажиотаж, но было бы здорово, если бы «Зенит» и СМИ подогревали такие поединки историями из прошлого. В 1985 году мы выиграли Суперкубок СССР, у меня до сих пор дома стоит эта награда — хрустальный мяч, их давали каждому футболисту. Я смотрю на него — душа радуется. Для нас это очень престижно. Можно же было это как-то обыграть перед игрой с ЦСКА… Наверное, никто даже и не вспомнил, что мы тогда победили…

Нас, ветеранов «Зенита»-84, много, и мы ещё очень даже в хорошей форме! Молодёжи было бы полезно послушать наши истории. Надеюсь, что всё изменится и про нас станут писать чаще», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».