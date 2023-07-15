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Сенников: возможно, в Суперкубке Акинфеев снова завоюет титул для ЦСКА в серии пенальти

Сенников: возможно, в Суперкубке Акинфеев снова завоюет титул для ЦСКА в серии пенальти
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сыграет ключевую роль в предстоящем матче за Суперкубок России с «Зенитом».

«Зенит» — фаворит в матче за Суперкубок, потому что является чемпионом. Но всё будет зависеть от того, кто будет лучше готов и здоров. Понятно, что это один матч — всё решится на поле.

Командам всегда хочется начать сезон с победы. «Зенит» уже пятый раз подряд участвует в Суперкубке, поэтому для ЦСКА этот матч важнее. Федотову тоже важно завоевать ещё один трофей в свою коллекцию. Но никто не знает, что произойдёт. Возможно, дело дойдёт до серии пенальти, а Игорь Акинфеев снова завоюет титул для своей команды», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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