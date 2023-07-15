Агент Фернандеса отреагировал на слухи о возможном срыве перехода Марио в «Зенит»
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Жорже Машаду, агент бразильского защитника Марио Фернандеса, опроверг информацию, что переход его клиента в санкт-петербургский «Зенит» может быть сорван.
«Это неправда! Я уже просто смеюсь над всеми этими новостями», — приводит слова Машаду Sport24.
Ранее в российских СМИ появилась информация, что переход Фернандеса в «Зенит» может сорваться из-за проблем 32-летнего защитника с лишним весом. Позднее эти слухи были опровергнуты генеральным директором сине-бело-голубых Александром Медведевым, который пошутил, что бразилец в три раза худее него.
В июле сообщалось, что Фернандес подпишет двухлетний контракт с «Зенитом» с зарплатой € 2,5 млн в год. Футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Интернасьонала».
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