Агент Фернандеса отреагировал на слухи о возможном срыве перехода Марио в «Зенит»

Жорже Машаду, агент бразильского защитника Марио Фернандеса, опроверг информацию, что переход его клиента в санкт-петербургский «Зенит» может быть сорван.

«Это неправда! Я уже просто смеюсь над всеми этими новостями», — приводит слова Машаду Sport24.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что переход Фернандеса в «Зенит» может сорваться из-за проблем 32-летнего защитника с лишним весом. Позднее эти слухи были опровергнуты генеральным директором сине-бело-голубых Александром Медведевым, который пошутил, что бразилец в три раза худее него.

В июле сообщалось, что Фернандес подпишет двухлетний контракт с «Зенитом» с зарплатой € 2,5 млн в год. Футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Интернасьонала».