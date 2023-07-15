Источник: Фернандес подписал контракт с «Зенитом» на 2 года. Презентация пройдёт 17 июля

Бразильский защитник Марио Фернандес подписал двухлетний контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, задержка в подписании контракта 32-летнего игрока с «Зенитом» была связана с участием сине-бело-голубых в матче за Суперкубок России с ЦСКА, предыдущей командой Фернандеса в России. Игра пройдёт в Казани уже сегодня, 15 июля.

Презентация Фернандеса в качестве футболиста «Зенита» пройдёт уже в ближайший понедельник, 17 июля.

Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» может быть сорван из-за физической формы футболиста, однако это утверждение было опровергнуто генеральным директором сине-бело-голубых Александром Медведевым и агентом игрока.