Источник: Фернандес подписал контракт с «Зенитом» на 2 года. Презентация пройдёт 17 июля
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Бразильский защитник Марио Фернандес подписал двухлетний контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, задержка в подписании контракта 32-летнего игрока с «Зенитом» была связана с участием сине-бело-голубых в матче за Суперкубок России с ЦСКА, предыдущей командой Фернандеса в России. Игра пройдёт в Казани уже сегодня, 15 июля.
Презентация Фернандеса в качестве футболиста «Зенита» пройдёт уже в ближайший понедельник, 17 июля.
Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» может быть сорван из-за физической формы футболиста, однако это утверждение было опровергнуто генеральным директором сине-бело-голубых Александром Медведевым и агентом игрока.
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