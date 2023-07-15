«Арсенал» объявил о подписании Деклана Райса
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Бывший полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс официально стал игроком лондонского «Арсенала», подписав с командой долгосрочный контракт. Об этом сообщает пресс-служба «канониров» на официальном сайте.
24-летний Деклан Райс является воспитанником «Челси», но находился в структуре «Вест Хэма» с 14-летнего возраста. Всего за «молотобойцев» полузащитник в 245 матчах забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Вместе с командой Райс выиграл Лигу конференций, обыграв в финале «Фиорентину».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за Райса около € 122 млн с учётом бонусов. «Арсенал» должен объявить о переходе футболиста сегодня, 15 июля. Райс уже прошёл медобследование.
Райс подарил свою футболку маленькому фанату «Вест Хэма». Видеоролик:
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