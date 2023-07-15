Экс-тренер «Зенита» — о ЦСКА: Суперкубок покажет, навяжут ли они конкуренцию «Зениту»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о силе ЦСКА.
«Этот Суперкубок должен показать, сможет ли ЦСКА составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в сезоне. Потому что я считаю, что армейцы, а ещё «Локомотив», — это те клубы, которые могут это сделать. Так что этот матч покажет многое. Понятно, что «Зенит» в нём — первый номер, но любопытно, что предложит ЦСКА. Хотя я не до конца понимаю, что с Обляковым. Мы с ним всё время на связи, как я понял, он восстанавливается от травмы. Но, так или иначе, мне очень интересна игра ЦСКА в плане атакующих действий.
А у «Зенита» очевидно в атаке есть проблемы. Видно, что необходим нападающий. Очень много подходов, а реализация страдает. Только Малком может реализовать. Так что нужен бомбардир, который может завершать», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».
- 15 июля 2023
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