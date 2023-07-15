Фомин рассказал о первых предсезонных сборах «Динамо» при Личке

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал о прошедших предсезонных сборах команды, которые стали первыми при новом главном тренере москвичей Марцеле Личке.

«Пришёл новый тренер, так что у всех большое желание себя проявить. Стараемся играть в такой футбол, который приносит удовольствие. Иногда получается, иногда нет, но главное – все стараются, и это большой плюс для нас.

Помогут ли пять побед в пяти матчах почувствовать уверенность в своих силах? Конечно, даже победы на сборах придают уверенности, так что в этом плане всё будет хорошо.

Как себя чувствую после трёх недель интенсивных тренировок? Это одни из самых сложных сборов в жизни. Пока тяжело, но это и хорошо для нас, потому что будем готовы физически к сезону. Только так можно играть и с мячом, и без мяча. Думаю, всё будет хорошо», — приводит слова Фомина официальный сайт «Динамо».