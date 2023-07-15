«Зенит» объявил стартовый состав команды на матч за Суперкубок России с ЦСКА

Санкт-петербургский «Зенит» объявил стартовый состав команды на матч за Суперкубок России с московским ЦСКА. Игра пройдёт сегодня, 15 июля, на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Карасёва прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал 15 июля 2023, суббота. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.

«Зенит» участвует в матче в качестве действующего чемпиона России, ЦСКА выиграл Кубок страны в прошлом сезоне. Возможная победа для одной из команд станет рекордной в рамках Суперкубка. «Зенит» и ЦСКА ранее по семь раз выигрывали этот трофей. Перед матчем пройдёт церемония открытия.