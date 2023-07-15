«Зенит» объявил стартовый состав команды на матч за Суперкубок России с ЦСКА
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Санкт-петербургский «Зенит» объявил стартовый состав команды на матч за Суперкубок России с московским ЦСКА. Игра пройдёт сегодня, 15 июля, на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Карасёва прозвучит в 17:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал
15 июля 2023, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.
«Зенит» участвует в матче в качестве действующего чемпиона России, ЦСКА выиграл Кубок страны в прошлом сезоне. Возможная победа для одной из команд станет рекордной в рамках Суперкубка. «Зенит» и ЦСКА ранее по семь раз выигрывали этот трофей. Перед матчем пройдёт церемония открытия.
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