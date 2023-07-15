Президент РФС рассказал о сотрудничестве с Китайской футбольной ассоциацией

Президент РФС Александр Дюков высказался о сотрудничестве главной футбольной организации России с китайскими коллегами, отметив, что в их отношениях наблюдается полное взаимопонимание.

В конце июня — начале июля женская сборная России провела тренировочный сбор в Китае, где дважды сыграла с местной национальной командой.

«Сложностей с организацией сбора в Китае не было. Что касается сотрудничества с Китайской футбольной ассоциацией, то у нас есть полное взаимопонимание, поэтому мы продолжим сотрудничать. Мы провели два матча, которые были очень важны. Китай — сильный соперник, в рейтинге ФИФА они находятся на 14-м месте, отобрались на чемпионат мира. Для нас, безусловно, было важно провести эти игры.

Матчи прошли в закрытом режиме по той причине, что Китай готовится к чемпионату мира. В принципе, как я понимаю, они хотят преподнести своим соперникам сюрприз. А так отличная организация учебно-тренировочного сбора, этих матчей. Всё действительно было проведено на очень высоком уровне, получились качественные игры. Были два поражения с минимальным счётом, но если говорить о качестве игры, то оно было высоким, матчи проходили в равной борьбе. У нашей сборной тоже были шансы на победу. Это обнадёживает и говорит о том, что у сборной хорошие перспективы», — приводит слова Дюкова ТАСС.