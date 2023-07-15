Агент защитника «Сассуоло» Рожерио: мы близки к переходу в «Спартак», это большой клуб

Футбольный агент Винисиус Пратес, представляющий интересы защитника итальянской «Сассуоло» Рожерио, подтвердил информацию, что его клиент близок к переходу в московский «Спартак».

«Да, мы близки к переходу в «Спартак», это действительно может произойти. Почему Рожерио решил переехать из Италии в Россию? «Спартак» – это большой клуб», – приводит слова Пратеса Metaratings.

Ранее стало известно, что «Спартак» и «Сассуоло» перешли к финальной стадии переговоров по переходу Рожерио, а сам бразильский защитник готов перейти в московский клуб. Сумма потенциального трансфера может составить около € 8 млн. В подписании Рожерио заинтересован главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Контракт бразильца с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 5,5 млн.