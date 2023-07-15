«Интер» вышел из переговоров по Лукаку

Миланский «Интер» решил выйти из переговоров по бельгийскому нападающему «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «нерадзурри» больше не будут пытаться подписать 30-летнего форварда, о чём в скором времени проинформируют лондонский клуб. Руководство «Интера» было в ярости после того, как узнало, что Лукаку ведёт переговоры с «Ювентусом». Таким образом, единственными вариантами для нападающего сейчас остаются «старая синьора» и клубы из Саудовской Аравии. Однако для того, чтобы позволить себе трансфер Ромелу, «Ювентусу» сначала нужно продать сербского форварда Душана Влаховича.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.