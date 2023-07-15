Деклан Райс — о переходе в «Арсенал»: я хочу провести лучшие годы в этом великом клубе

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался о переходе в лондонский «Арсенал».
«Прежде всего, я просто хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам «Арсенала» за поддержку. Сегодня мой первый день в клубе и я чувствую себя как дома.
Я наблюдал за «Арсеналом» в течение последних двух сезонов, за направлением развития, по которому они двигались. В позапрошлом они финишировали пятыми, но вы могли видеть, какой стиль игры применял Артета. Прошлый сезон был выдающимся, «Арсенал» разобрался со всеми командами, за исключением «Манчестер Сити».
Микель и то, как он работает, энергия в клубе, а также задача вернуть «Арсенал» туда, где ему самое место, — всё это много значит для меня. Я знаю, что все мы намерены побеждать. Я приехал сюда жаждущим добиться большего успеха и провести свои лучшие годы в этом великом клубе.», — приводит слова Райса пресс-служба «Арсенала».
24-летний полузащитник является воспитанником «Челси», но находился в структуре «Вест Хэма» с 14-летнего возраста. Всего за «молотобойцев» полузащитник в 245 матчах забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Вместе с командой Райс выиграл Лигу конференций. Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за хавбека сборной Англии около € 122 млн с учётом бонусов.
- 15 июля 2023
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