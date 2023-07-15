Якимов рассказал, как Евсеев обливал всех шампанским после победы «Факела» в стыках

Полузащитник «Факела» Вячеслав Екимов порассуждал о том, что главный тренер Вадим Евсеев изменил в игре воронежской команды в концовке чемпионата, а также рассказал о праздновании сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге.
«Когда Вадим Валентинович пришёл, сразу сказал, что глобальных изменений не планируется. Он видел, что команда готова биться и решать задачу на сезон — надо было только добавить несколько нюансов в обороне и атаке, что он и начал делать. В оборонительных действиях он подкорректировал отдельные моменты, а в атаке изложил своё видение того, как повысить результативность. Никаких гаек он не закручивал, схем не менял и грандиозных перемен не делал.
Как наш тренер отметил в раздевалке сохранение прописки в элите? Взял большую бутылку шампанского и разбрызгал его во все стороны. Было очень весело, и все отпраздновали успех», — приводит слова Якимова Metaratings.ru.
Евсеев возглавил «Факел» незадолго до конца чемпионата — 1 мая. Команда попала в стыковые матчи за право выступить в следующем сезоне РПЛ, где оказалась сильнее «Енисея» по сумме двух матчей (3:0). Евсеев провёл во главе «Факела» семь игр, из которых его команда выиграла пять при двух поражениях.
- 15 июля 2023
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