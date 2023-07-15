Игнатьев: Яшин, Дасаев и Акинфеев — лучшие российские вратари

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о том, кого он считает лучшими российскими вратарями в истории. Он согласен с тренером вратарей «Ростова» Виталием Кафановым, которые ранее включил в тройку лучших Льва Яшина, Рината Дасаева и Игоря Акинфеева.
«Полностью согласен с Кафановым. Если говорить по временным отрезкам, то Яшин был лучшим в своё время, потом Ринат Дасаев. Дальше, на мой взгляд, правильно дана оценка, что на данном этапе лучший вратарь — Игорь Акинфеев. Могу с ним только согласиться.
Кого бы добавил в этот список? Можно окунуться в долгие дискуссии, но если говорить о лучших вратарях нашей школы, то это они и есть. Эти вратари возглавляли когорту талантливых голкиперов, а уже за ними шли чуть хуже по качеству, но интересные по содержанию и умению», — приводит слова Игнатьева Metaratings.
- 15 июля 2023
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