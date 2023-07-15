Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Райс: Артета сыграл ключевую роль в моём переходе в «Арсенал»

Райс: Артета сыграл ключевую роль в моём переходе в «Арсенал»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс после перехода в «Арсенал» высказался о предстоящей работе под руководством наставника «канониров» Микеля Артеты.

«Я очень взволнован. Его имя говорит само за себя. Все в мире получили реальное представление о том, как он работает, благодаря документальному фильму Amazon. В частности о его психологических методах: насколько он добр с игроками, как улучшает настроение своих футболистов. Он сыграл ключевую роль в моём переходе в «Арсенал».

Я знаю, что он собирается выжать из меня всё самое лучшее. Понимаю, что мне предстоит подняться ещё на несколько уровней, и чувствую, что он именно тот тренер, который выведет меня на эти следующие уровни. Я очень рад, что буду работать под его руководством», — приводит слова Райса пресс-служба «Арсенала».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за хавбека сборной Англии около € 122 млн с учётом бонусов.

Материалы по теме
Деклан Райс — о переходе в «Арсенал»: я хочу провести лучшие годы в этом великом клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023