Райс: Артета сыграл ключевую роль в моём переходе в «Арсенал»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс после перехода в «Арсенал» высказался о предстоящей работе под руководством наставника «канониров» Микеля Артеты.
«Я очень взволнован. Его имя говорит само за себя. Все в мире получили реальное представление о том, как он работает, благодаря документальному фильму Amazon. В частности о его психологических методах: насколько он добр с игроками, как улучшает настроение своих футболистов. Он сыграл ключевую роль в моём переходе в «Арсенал».
Я знаю, что он собирается выжать из меня всё самое лучшее. Понимаю, что мне предстоит подняться ещё на несколько уровней, и чувствую, что он именно тот тренер, который выведет меня на эти следующие уровни. Я очень рад, что буду работать под его руководством», — приводит слова Райса пресс-служба «Арсенала».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за хавбека сборной Англии около € 122 млн с учётом бонусов.
- 15 июля 2023
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