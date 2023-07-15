«Милан» согласовал с «АЗ Алкмар» трансфер полузащитника Рейндерса

«Милан» договорился с «АЗ Алкмаром» о переходе полузащитника Тейани Рейндерса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клубы достигли устной договорённости. Сумма трансфера составит около € 20 млн (дополнительные бонусы будут предусмотрены). 24-летний хавбек пройдёт медосмотр для перехода в «Милан» в начале следующей недели.

В сезоне-2022/2023 на счету Рейндерса 54 матча за АЗ во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Милан» вингера сборной США Кристиана Пулишича.