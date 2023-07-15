Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник ЦСКА Карраскаль может перейти в ПАОК за € 4,5 млн

Полузащитник ЦСКА Карраскаль может перейти в ПАОК за € 4,5 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Греческий ПАОК заинтересован в покупке полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, греческий клуб уже начал переговоры с армейцами о трансфере игрока на постоянной основе. Пока что стороны сходятся на € 4,5 млн за трансфер, а также праве ЦСКА на получение 50% прибыли от следующей продажи футболиста. Колумбийскому футболисту предложили трёхлетний контракт.

В минувшем сезоне Карраскаль принял участие в 34 матчах ЦСКА, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами. Вместе с красно-синими колумбиец стал обладателем Кубка России — 2022/2023. Большинство матчей Карраскаль начинал со скамейки запасных, так как уровень его работоспособности не устраивал тренерский штаб московской команды. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

Материалы по теме
Главный тренер ЦСКА Федотов объяснил, почему Карраскаль не сыграет с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023