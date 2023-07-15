Полузащитник ЦСКА Карраскаль может перейти в ПАОК за € 4,5 млн

Греческий ПАОК заинтересован в покупке полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, греческий клуб уже начал переговоры с армейцами о трансфере игрока на постоянной основе. Пока что стороны сходятся на € 4,5 млн за трансфер, а также праве ЦСКА на получение 50% прибыли от следующей продажи футболиста. Колумбийскому футболисту предложили трёхлетний контракт.
В минувшем сезоне Карраскаль принял участие в 34 матчах ЦСКА, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами. Вместе с красно-синими колумбиец стал обладателем Кубка России — 2022/2023. Большинство матчей Карраскаль начинал со скамейки запасных, так как уровень его работоспособности не устраивал тренерский штаб московской команды. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
- 15 июля 2023
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