Экс-хавбек «Краснодара» Якимов: с Фарке «быки» могли бы бороться за медали

Полузащитник «Факела» и воспитанник «Краснодара» Вячеслав Якимов высказался о впечатлениях от работы с бывшим тренером «быков» Даниэлем Фарке.

«Очень положительные впечатления. Тогда все футболисты были очень довольны сборами, у нас были большие ожидания на весеннюю часть сезона. Взаимопонимание на футбольном поле складывалось очень хорошо. Грустно, что не получилось поработать дальше. Мне было бы интересно посмотреть, во что бы всё это вылилось. Мне кажется, мы могли бы реально бороться с ним за медали», — приводит слова Якимова Metaratigs.ru.

Фарке возглавлял «Краснодар» с января по март 2022 года. Под его руководством команда не провели ни одного официального матча. В начале марта 2022 года немецкий специалист покинул краснодарский клуб.