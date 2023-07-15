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«Ньюкасл» предложил «Наполи» € 95 млн за Хвичу

«Ньюкасл» предложил «Наполи» € 95 млн за Хвичу
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Английский «Ньюкасл Юнайтед» хочет подписать вингера «Наполи» Хвичу Кварацхелию и уже сделал предложение итальянскому клубу в размере € 95 млн, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на арабские источники.

По информации источника, «Ньюкасл» недавно сделал первое предложение по грузинскому футболисту, предложив € 95 млн, и теперь ждёт ответа от «Наполи». Однако будет крайне сложно представить, что президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис примет его, особенно учитывая тот факт, что «Наполи» сейчас работает над новым долгосрочным контрактом для 22-летнего футболиста.

Напомним, Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом 2022-го. В сезоне-2022/2023 футболист сборной Грузии принял участие в 33 матчах за итальянский клуб в Серии А, забил 12 мячей и отдал 13 голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн. Ранее 22-летнего вингера признали лучшим игроком чемпионата Италии в сезоне-2022/2023.

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