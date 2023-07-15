Деклан Райс обратился к фанатам «Арсенала» после перехода в лондонский клуб

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс после перехода в «Арсенал» обратился к болельщикам «канониров».
«Я хочу сказать, что для меня быть частью футбольного клуба «Арсенал» — абсолютная привилегия. История и игроки, которые выступали здесь, говорят сами за себя. Все мы хотим вернуть «Арсенал» к лучшим временам, к победам.
За последние несколько лет вы видели, насколько хорошо Артета управлял командой. В клубе царит прекрасное настроение. Так что я голоден, полностью готов и собираюсь отдать всё ради этого клуба. Мы собираемся отправиться в победное путешествие, и я с нетерпением жду этого», — приводит слова Райса пресс-служба «Арсенала».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за хавбека сборной Англии около € 122 млн с учётом бонусов. В сезоне-2022/2023 Райс провёл за «Вест Хэм» 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.
- 15 июля 2023
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