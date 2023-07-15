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М. Кержаков догнал братьев Березуцких и Жиркова по победам в Суперкубке России

М. Кержаков догнал братьев Березуцких и Жиркова по победам в Суперкубке России
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, выигравший со своей командой Суперкубок России — 2023, догнал по победам в матчах за этот трофей Василия и Алексея Березуцких, а также Юрия Жиркова. Эти футболисты шесть раз становились обладателями Суперкубка.

Лидерами по победам в матчах за этот трофей (7) являются Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич, выигрывавшие каждый из этих Суперкубков с ЦСКА. Братья Березуцкие также побеждали в матчах за Суперкубок с красно-синими.

Жирков четыре раза выигрывал Суперкубок России с ЦСКА и дважды делал это с «Зенитом». Кержаков выиграл все шесть трофеев с сине-бело-голубыми.

«Зенит», выиграв Суперкубок России в четвёртый раз подряд, теперь является рекордсменом по победам в этом турнире — их у команды восемь. ЦСКА становился обладателем трофея семь раз.

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