Мостовой — о победе «Зенита» в Суперкубке: Малком и Клаудиньо радовались, будто взяли ЛЧ

Бывший футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы «Зенита» в матче Суперкубка России с ЦСКА. Напомним, основное время завершилось вничью (0:0), после чего сине-бело-голубые победили в серии пенальти — 5:4.

«ЦСКА не заслужил поражение от «Зенита», а даже больше заслуживал победу. Моментов у армейцев было больше. У «Зенита» был момент только в конце матча. Обидно, что ЦСКА проиграл.

Не согласен с отсутствием дополнительного времени. В дополнительное время очень многое решается, забивается по два или три мяча — это же очень интересно. А ЦСКА выглядел лучше.

У «Зенита» нужно похвалить Кержакова — два или три раза выручил и вытащил пенальти. Малком и Клаудиньо радовались так, будто взяли Лигу чемпионов. Где ещё они могут так радоваться?», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.