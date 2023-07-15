Игорь Акинфеев впервые проиграл серию пенальти. До этого было пять побед

Завершился матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Победу в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4).

Таким образом, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев впервые проиграл серию пенальти в составе армейцев. До этого у него было пять побед.

Команды реализовали по четыре попытки с 11-метровой отметки, а после этого оба коллектива промахнулись: вратарь «Зенита» Михаил Кержаков взял удар защитника ЦСКА Милана Гаича, а Акинфеев – форварда петербуржцев Ивана Сергеева. После этого Кержаков снова сумел парировать удар полузащитника армейцев Никиты Ермакова. Решающий гол в серии забил защитник сине-бело-голубых Роберт Ренан, исполнивший 11-метровый удар «паненкой».