Колосков — о Суперкубке: мастерства не предъявила ни одна из команд, но Кержаков — молодец

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок России (0:0, по пенальти — 5:4).

«Как раз серия пенальти говорит о том, что матч получился. Для меня футбол сегодня получился похожим на весенний: много борьбы, карточек, споров с судьями, у многих сводило ноги. Но мастерства было мало — это говорит о том, что команды ещё не в форме. Не хватает кондиций, сыгранности.

Матч держал в напряжении всё время. ЦСКА по голевым моментом переиграл «Зенит». Но так в футболе бывает: «Зенит» выстоял и по пенальти выиграл этот матч. Кержаков молодец! Он и в игре спас два или три раза из убойных позиций, и отразил два пенальти. Матч смотрелся, держал в напряжении. Было много стремления атаковать, никто не отсиживался в обороне. Хороший и зрелищный матч. Только вот футбольного мастерства ни одна из команд нам не предъявила. Будем ждать открытия сезона», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.