Федотов: подводили Облякова к матчу с «Зенитом», но решили не рисковать

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча с «Зенитом» (0:0, по пенальти — 4:5) рассказал, почему полузащитник армейцев Иван Обляков не вышел на поле.

«Последствия напряжённого сезона – не хватило отрезка времени, который был посвящён на отдых, чтобы восстановиться. У Облякова есть остаточные явления травмы. Мы его подводили, ещё вчера он был близок к тому, чтобы выйти, но в итоге решили не рисковать» — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Зенит», выиграв Суперкубок России в четвёртый раз подряд, теперь является рекордсменом по победам в этом турнире — их у команды восемь. ЦСКА становился обладателем трофея семь раз, каждый из которых — вместе с голкипером Игорем Акинфеевым, принимавшим участие и в сегодняшнем матче. Дивеев ни разу не выигрывал Суперкубок России, Кубок страны в сезоне-2022/2023 — его единственный командный титул в карьере.