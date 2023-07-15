Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: защитник «Зенита» Ренан «паненкой» реализует решающий пенальти в матче с ЦСКА

Видео: защитник «Зенита» Ренан «паненкой» реализует решающий пенальти в матче с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Победу в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан, пробивший «паненкой».

Это уже четвёртая подряд победа сине-бело-голубых в Суперкубке страны. В 2020 и 2021 году петербуржцы дважды оказались сильнее «Локомотива» (2:1 и 3:0), а в прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.

Благодаря победе над ЦСКА «Зенит» стал клубом, который чаще всех завоёвывал Суперкубок России — восемь раз. Семь раз побеждали как раз армейцы. Также петербуржцы стали самым титулованным клубом страны (22 национальных трофея).

Материалы по теме
Игорь Акинфеев впервые проиграл серию пенальти. До этого было пять побед
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023