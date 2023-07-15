Видео: защитник «Зенита» Ренан «паненкой» реализует решающий пенальти в матче с ЦСКА

Завершился матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Победу в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан, пробивший «паненкой».

Это уже четвёртая подряд победа сине-бело-голубых в Суперкубке страны. В 2020 и 2021 году петербуржцы дважды оказались сильнее «Локомотива» (2:1 и 3:0), а в прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.

Благодаря победе над ЦСКА «Зенит» стал клубом, который чаще всех завоёвывал Суперкубок России — восемь раз. Семь раз побеждали как раз армейцы. Также петербуржцы стали самым титулованным клубом страны (22 национальных трофея).