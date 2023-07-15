Малком: не думаю, что ЦСКА — главный конкурент «Зенита» в РПЛ. Есть команды лучше

Бразильский нападающий «Зенита» Малком после победы в Суперкубке России поделился мнением об уровне игры соперника в матче за этот трофей, ЦСКА.

«ЦСКА — главный конкурент? По моему личному мнению, есть много команд, которые лучше ЦСКА. Поэтому я не думаю, что ЦСКА — наш главный конкурент в РПЛ.

Армейцы много играют на вторых мячах. Смотрел их последние игры: выбивают мяч и стараются зацепиться. Не могу сказать, что они наши главные конкуренты. Повторюсь, на мой взгляд, есть много команд, которые их превосходят», — передаёт слова Малкома корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Основное время Суперкубка завершилось без забитых голов, а в серии пенальти сине-бело-голубые переиграли ЦСКА со счётом 5:4. Команды выполнили по шесть одиннадцатиметровых ударов.