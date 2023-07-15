Форвард «Зенита» Сергеев: хотим поставить рекорд РПЛ — пройти сезон без поражений
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о задачах своей команды в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Какой следующий рекорд побьёт «Зенит»? Дальше чемпионат и Кубок — будем надеяться, что выиграем [и их]. Каждый хочет побеждать, от игры к игре и от сезона к сезону. Хотим поставить рекорд РПЛ — пройти сезон без поражений. Потом посмотрим на статистику», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков и опередив ближайшего преследователя, ЦСКА, на 12 очков. Команда из Санкт-Петербурга потерпела всего два поражения в 30 играх: от «Ахмата» дома (1:2) и от ЦСКА на выезде (0:1). Сине-бело-голубые забили 74 мяча, пропустив при этом 20 голов.
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