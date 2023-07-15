Источник: Вендел хочет покинуть «Зенит», он называл атмосферу в команде «ужасающей»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел, всё ещё не присоединившийся к команде, хочет покинуть петербургский клуб. Футболист называл атмосферу в команде «ужасающей». Также ему не нравились «угрозы и приказы», поступающие от руководства клуба в адрес многих игроков и сотрудников, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Сегодня, 15 июля, стало известно, что Вендел не попал в заявку «Зенита» для участия в РПЛ сезона-2023/2024. При этом футболистов можно дозаявить, пока открыто трансферное окно, однако все игроки сине-бело-голубых, в данный момент находящиеся в обойме команды, уже включены в заявку.
Ранее сообщалось, что Венделу разрешили искать новую команду. Его контракт с «Зенитом» заключён до лета 2027 года. Игрок всё ещё находится в Бразилии, и пока что не сообщается, когда он присоединится к сине-бело-голубым.
- 15 июля 2023
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