«Манчестер Юнайтед» достиг полного соглашения с «Интером» по трансферу Онана

Английский «Манчестер Юнайтед» смог договориться с миланским «Интером» по всем деталям трансфера вратаря «нерадзурри» Андре Онана, сообщает Sky Sports.
По информации источника, клубы достигли полного соглашения по сумме трансфера камерунского голкипера. Она составит € 50 млн плюс бонусные выплаты. Сделка по 27-летнему вратарю может быть полностью закрыта уже к понедельнику, 17 июня.
Ранее сообщалось, что Онана заключит контракт с «Манчестер Юнайтед» по схеме «4+1». На данный момент в составе манкунианцев числятся два вратаря: Том Хитон и Дин Хендерсон.
В сезоне-2022/2023 Онана вместе с «Интером» дошёл до финала Лиги чемпионов, где миланская команда уступила «Манчестер Сити» (0:1). И «Интер», и «Манчестер Юнайтед» получили право сыграть в этом турнире в сезоне-2023/2024.
- 15 июля 2023
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