«Интер» после неудачи с Лукаку переключился на Балогуна и Морату

Миланский «Интер» продолжает активные поиски форварда. После неудачи с нападающим «Челси» Ромелу Лукаку «нерадзурри» ищут альтернативные варианты, среди которых форвард «Арсенала» Фоларин Балогун, а также нападающий «Атлетико Мадрид» Альваро Мората, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, после того как «нерадзурри» не смогли договориться с Лукаку, клуб стал рассматривать различные альтернативы. Новым приоритетным вариантом «Интера» стал 22-летний американский форвард «пушкарей». Скауты клуба неоднократно просматривали футболиста во время его игры во французском «Реймсе» и были под впечатлением. Ещё один вариант, рассматриваемый «нерадзурри» — Альваро Мората.

Балогун провёл минувший сезон в «Реймсе» на правах аренды. В составе клуба форвард принял участие в 37 матчах в Лиге 1, забив 21 гол и отдав две результативные передачи. Балогун стал четвёртым лучшим бомбардиром чемпионата Франции минувшего сезона. Также он сыграл в двух встречах Кубка страны, где забил один мяч.