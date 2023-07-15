Источник: Карраскаль хотел перейти в «Спартак», но клуб отказался из-за характера игрока

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль хотел перебраться в московский «Спартак», но клуб отказался от его кандидатуры из-за личных качеств футболиста, сообщает Metaratings.
По информации источника, в «Спартаке» не стали рассматривать кандидатуру колумбийца из-за его особенностей. В клубе посчитали, что Хорхе может оказать негативное влияние на коллектив.
Напомним, ранее, 10 июля, «Спартак» объявил о переходе другого латиноамериканского полузащитника ЦСКА, Хесуса Медины, за € 7 млн.
В минувшем сезоне Карраскаль принял участие в 34 матчах ЦСКА, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами. Вместе с красно-синими колумбиец стал обладателем Кубка России — 2022/2023. Ранее сообщалось об интересе к Карраскалю со стороны греческого ПАОК.
- 15 июля 2023
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