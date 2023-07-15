Сёмин: Кержаков не переиграл Акинфеева в серии пенальти – это лотерея

Бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал серию пенальти в матче Суперкубка России между ЦСКА и «Зенитом». Напомним, основное время завершилось вничью (0:0), после чего сине-бело-голубые победили в серии пенальти — 5:4. Героем встречи стал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, отразивший два удара.
«Нельзя сказать, что Кержаков переиграл Акинфеева в серии пенальти – это лотерея. Ренан издевательски забил пенальти? Почему же? Он уверенный в себе молодой человек. Он так бьёт и забивает, потому что вратари гадают при ударах. Он очень уверенно пробил», – приводит слова Сёмина Metaratings.
Это уже четвёртая подряд победа «Зенита» в Суперкубке страны. В 2020 и 2021 годах петербуржцы были сильнее «Локомотива» (2:1 и 3:0), а в прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.
- 15 июля 2023
-
23:40
-
23:39
-
23:28
-
23:23
-
23:14
-
23:10
-
22:57
-
22:53
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:22
-
22:17
-
22:09
-
22:06
-
22:05
-
21:56
-
21:51
-
21:43
-
21:43
-
21:43
-
21:39
-
21:31
-
21:24
-
21:23
-
21:21
-
21:17
-
21:12
-
21:12
-
21:07
-
20:59
-
20:55
-
20:51
-
20:45