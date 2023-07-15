Сёмин: Кержаков не переиграл Акинфеева в серии пенальти – это лотерея

Бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал серию пенальти в матче Суперкубка России между ЦСКА и «Зенитом». Напомним, основное время завершилось вничью (0:0), после чего сине-бело-голубые победили в серии пенальти — 5:4. Героем встречи стал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, отразивший два удара.

«Нельзя сказать, что Кержаков переиграл Акинфеева в серии пенальти – это лотерея. Ренан издевательски забил пенальти? Почему же? Он уверенный в себе молодой человек. Он так бьёт и забивает, потому что вратари гадают при ударах. Он очень уверенно пробил», – приводит слова Сёмина Metaratings.

Это уже четвёртая подряд победа «Зенита» в Суперкубке страны. В 2020 и 2021 годах петербуржцы были сильнее «Локомотива» (2:1 и 3:0), а в прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.