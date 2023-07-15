Абакар Силла перешёл в «Страсбург» за рекордную для клуба сумму

20-летний защитник «Брюгге» Абакар Силла перешёл во французский «Страстбург». Этот трансфер стал самым дорогим для клуба, сделка обошлась в более € 20 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
По информации источника, точная сумма трансфера составила € 20 млн плюс € 2 млн бонусных выплат. Французский клуб выплатит её частями, в два транша, € 10 млн сразу и € 10 млн в 2024 году. Также «Брюгге» имеет право получить 10% от стоимости будущей продажи футболиста. Сделка официально подтверждена и полностью завершена.
В сезоне-2022/2023 на счету 20-летнего ивуарийца 17 матчей за «Брюгге» в национальном чемпионате Бельгии, в которых он не успел отметиться результативными действиями. Стоимость игрока по версии Transfermarkt — € 8 млн.
- 15 июля 2023
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