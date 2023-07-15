«Кардифф Сити» объявил о возвращении Аарона Рэмси

Валлийский «Кардифф Сити» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Уэльса и своим воспитанником Аароном Рэмси. 32-летний хавбек заключил соглашение с клубом на два года.
Карьера Рэмси начиналась именно в «Кардифф Сити». Он является самым молодым дебютантом в истории команды: в матче Чемпионшипа сезона-2006/2007 с «Халл Сити» Аарон появился на поле в возрасте 16 лет и 123 дней. Рэмси покинул клуб из столицы Уэльса летом 2008 года, перейдя в «Арсенал», за который провёл больше всего матчей в карьере.
Фото: ФК «Кардифф Сити»
Также полузащитник выступал за «Ноттингем Форрест», «Рейнджерс» (Глазго), «Ювентус». Последним клубом Рэмси была «Ницца», которую он покинул в статусе свободного агента за некоторое время до подписания контракта с «Кардифф Сити».
Фото: ФК «Кардифф Сити»
Валлийский клуб проведёт сезон-2023/2024 в Чемпионшипе. В прошлом сезоне команда заняла 21-е место в этом турнире.
Аарон Рэмси и его сын
Фото: ФК «Кардифф Сити»
Рэмси принимал участие в матчах сборной Уэльса на чемпионате Европы — 2016 и чемпионате мира — 2018.
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