«Брайтон» подпишет защитника «Фиорентины», если не сумеет выкупить Колвилла у «Челси»

«Брайтон» нашёл альтернативный вариант для усиления позиции левого центрального защитника, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, если «чайки» не смогут убедить «Челси» продать им футболиста молодёжной сборной Англии Леви Колвилла, то клуб будет рассматривать других игроков. Главный кандидат на переход в «Брайтон» — защитник «Фиорентины» Игор.
Сообщается, что бразильский игрок обороны уже согласился на переход в клуб английской Премьер-лиги, однако финальное решение о будущем защитника останется за «фиалками».
В сезоне-2022/2023 на счету Игора 42 матча за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Ранее сообщалось об уверенности «Челси» в успешном завершении сделки по приобретению полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
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