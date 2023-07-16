Спортивный директор «Арсенала»: Райс — это тот игрок, который придаст нам большую силу

Спортивный директор «Арсенала» Эдуардо Сезар Гаспар высказался о переходе в стан «канониров» английского полузащитника Деклана Райса.

«Деклан — игрок с фантастическими способностями. Он хорошо зарекомендовал себя как на клубном, так и на международном уровнях. Мы рады, что Деклан присоединяется к нам. Процесс по его переходу из «Вест Хэма» был чётко спланированной командной работой.

Райс — высококлассный молодой игрок международного уровня, который придаст большую силу нашей команде. Здорово, что полузащитник подобного класса присоединится к Артете, нашим тренерам и футболистам в преддверии нового сезона», — приводит слова Эдуардо Сезара Гаспара пресс-служба «Арсенала».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за Райса около € 122 млн с учётом бонусов. Полузащитник будет выступать за «канониров» под 41-м номером.