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Месси выступил с заявлением после официального подтверждения перехода в «Интер Майами»

Месси выступил с заявлением после официального подтверждения перехода в «Интер Майами»
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Аргентинский нападающий Лионель Месси высказался о переходе в «Интер Майами». 15 июля американский клуб официально подтвердил переход аргентинца.

«Я очень рад начать следующий шаг в своей карьере в «Интер Майами» и США. Это фантастическая возможность, и вместе мы продолжим строить этот прекрасный проект. Идея состоит в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей, и я очень хочу начать помогать здесь, в моём новом доме», — приводит слова Месси официальный сайт «Интер Майами».

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее он провёл два сезона в «ПСЖ».

В прошлом сезоне Месси провёл за парижан 40 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и сделав 20 результативных передач.

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