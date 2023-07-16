«Акрон» арендовал игрока московского «Динамо»

«Акрон» взял 21-летнего полузащитника Владислава Гaлкина у московского «Динамо» в аренду на сезон-2023/2024, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба. Хавбек будет выступать в Первой лиге под 22-м номером.
Гaлкин является воспитанником красногорской ДЮСШ «Зоркий» и московского «Динамо». Первые шаги в профессиональном футболе он делал в молодёжной команде бело-голубых. Затем полузащитник на протяжении трёх сезонов защищал цвета «Динамо-2» во Второй лиге, за 52 матча забив 16 мячей и отдав 20 голевых передач.
Хавбек успел дебютировать в РПЛ за главную команду бело-голубых: в ноябре 2021 года Гaлкин вышел на замену в поединке с тульским «Арсеналом». Также он сыграл за основу «Динамо» и один матч в Кубке России. Весной 2022 года игрок уезжал в латвийский «РФШ», где в девяти матчах Высшей лиги оформил два гола и одну голевую передачу.
- 16 июля 2023
-
02:45
-
02:19
-
01:58
-
01:44
-
01:40
-
01:23
-
01:18
-
00:54
-
00:50
-
00:37
-
00:32
-
00:28
-
00:27
-
00:16
-
00:06
-
00:01
- 15 июля 2023
-
23:58
-
23:54
-
23:53
-
23:40
-
23:39
-
23:28
-
23:23
-
23:14
-
23:10
-
22:57
-
22:53
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:22
-
22:17
-
22:09
-
22:06