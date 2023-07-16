«Акрон» арендовал игрока московского «Динамо»

«Акрон» взял 21-летнего полузащитника Владислава Гaлкина у московского «Динамо» в аренду на сезон-2023/2024, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба. Хавбек будет выступать в Первой лиге под 22-м номером.

Гaлкин является воспитанником красногорской ДЮСШ «Зоркий» и московского «Динамо». Первые шаги в профессиональном футболе он делал в молодёжной команде бело-голубых. Затем полузащитник на протяжении трёх сезонов защищал цвета «Динамо-2» во Второй лиге, за 52 матча забив 16 мячей и отдав 20 голевых передач.

Хавбек успел дебютировать в РПЛ за главную команду бело-голубых: в ноябре 2021 года Гaлкин вышел на замену в поединке с тульским «Арсеналом». Также он сыграл за основу «Динамо» и один матч в Кубке России. Весной 2022 года игрок уезжал в латвийский «РФШ», где в девяти матчах Высшей лиги оформил два гола и одну голевую передачу.