Губерниев – о Суперкубке России: матч — редкостная тоска, ЦСКА был ближе к победе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. Победу в серии пенальти одержали футболисты «Зенита» (0:0, 5:4).
«Зенит» с победой! Сам матч, конечно, — редкостная тоска! Но это ожидаемо.
Если бы «Зенит» играл в чемпионате с пятнадцатью ЦСКА, то был бы десятым-двенадцатым!) да и голов забивалось бы — один матча на три! Без медин и караскалей ЦСКА вполне способен держать ноль. И да, армейцы были ближе к победе. Моментов было больше. Ну а в серии пенальти Кержаков опять что-то кому-то доказал! Молодец», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
«Зенит» теперь является рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков России — этот трофей стал для команды восьмым. У ЦСКА осталось семь побед в Суперкубке.
- 16 июля 2023
-
02:45
-
02:19
-
01:58
-
01:44
-
01:40
-
01:23
-
01:18
-
00:54
-
00:50
-
00:37
-
00:32
-
00:28
-
00:27
-
00:16
-
00:06
-
00:01
- 15 июля 2023
-
23:58
-
23:54
-
23:53
-
23:40
-
23:39
-
23:28
-
23:23
-
23:14
-
23:10
-
22:57
-
22:53
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:22
-
22:17
-
22:09
-
22:06