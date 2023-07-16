Губерниев – о Суперкубке России: матч — редкостная тоска, ЦСКА был ближе к победе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. Победу в серии пенальти одержали футболисты «Зенита» (0:0, 5:4).

«Зенит» с победой! Сам матч, конечно, — редкостная тоска! Но это ожидаемо.

Если бы «Зенит» играл в чемпионате с пятнадцатью ЦСКА, то был бы десятым-двенадцатым!) да и голов забивалось бы — один матча на три! Без медин и караскалей ЦСКА вполне способен держать ноль. И да, армейцы были ближе к победе. Моментов было больше. Ну а в серии пенальти Кержаков опять что-то кому-то доказал! Молодец», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Зенит» теперь является рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков России — этот трофей стал для команды восьмым. У ЦСКА осталось семь побед в Суперкубке.