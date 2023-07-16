Семак делал селфи с Клаудиньо после ссоры, бразильцы отжигали под Шнура. Фото с Суперкубка
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15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в матче за Суперкубок России «Зенит» одержал победу над ЦСКА. Исход встречи решился в серии пенальти, в которой сильнее оказалась команда Сергея Семака (5:4; основное время — 0:0).
Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан.
Благодаря победе над ЦСКА «Зенит» стал клубом, который чаще всех завоёвывал Суперкубок России — восемь раз.
После церемонии награждения празднование футболистов «Зенита» перенеслось в раздевалку. Сергей Шнуров, певец и фанат сине-бело-голубых, исполнил несколько песен вместе с футболистами петербуржцев.
Лучшие кадры с матча «Зенит» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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