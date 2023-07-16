Семак делал селфи с Клаудиньо после ссоры, бразильцы отжигали под Шнура. Фото с Суперкубка

15 июля в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в матче за Суперкубок России «Зенит» одержал победу над ЦСКА. Исход встречи решился в серии пенальти, в которой сильнее оказалась команда Сергея Семака (5:4; основное время — 0:0).

Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан.

Благодаря победе над ЦСКА «Зенит» стал клубом, который чаще всех завоёвывал Суперкубок России — восемь раз.

После церемонии награждения празднование футболистов «Зенита» перенеслось в раздевалку. Сергей Шнуров, певец и фанат сине-бело-голубых, исполнил несколько песен вместе с футболистами петербуржцев.

Лучшие кадры с матча «Зенит» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.