Анчелотти: в новом сезоне «Реал» может играть по другой системе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что команда в новом сезоне будет играть по другой схеме.

«Когда я начал тренироваться, у меня была чёткая идея, и я не адаптировался к игрокам, которые у меня были. У меня был опыт в «Парме», где Баджо хотел играть на позиции полузащитника, и я не стал менять систему. Он ушёл в другую команду. И сделал ошибку. В «Ювентусе» с Зиданом я начал понимать, что лучше подстраиваться под игроков. Игроки должны чувствовать себя комфортно в той системе, в которой они играют. Я адаптировался и продолжаю адаптироваться. В новом сезоне «Реал» может играть по другой системе. Мы не должны забывать, что система, с которой мы играли, принесла нам большой успех, но мы можем попробовать новый стиль. Мы собираемся попробовать это в туре, и это хороший момент», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, в прошлом сезоне «Реал» финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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