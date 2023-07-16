«Черноморец» подписал контракт с защитником из Черногории

Новороссийский «Черноморец» подписал контракт с 23-летним защитником из Черногории Николой Кумбуровичем, сообщает официальный сайт клуба. Последние несколько месяцев он выступал за узбекистанский «Турон». Ранее футболист играл за «Искру» из Даниловграда, в составе которой провёл четыре матча в квалификационных раундах еврокубков, и «Будучност» из Подгорицы. На счету Кумбуровича 18 матчей и три гола за молодёжную сборную Черногории.

Защитник стал первым легионером в «Черноморце» с 2004 года, без учёта выступавшего в прошлом сезоне футболиста с казахстанским гражданством Дмитрия Мирошниченко, который не имел такого статуса. В новороссийском клубе Кумбурович будет играть под номером 4.

В 1-м туре нового сезона Первой лиги «Черноморец» дома примет владикавказскую «Аланию» 17 июля. Матч на стадионе «Центральный» начнётся в 19:30 мск.