«Шинник» пополнился хавбеком «Химок»

Ярославский «Шинник» подписал контракт с 22-летним полузащитником Дмитрием Малыхиным, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год. В прошлом сезоне хавбек провёл три матча за основной состав «Химок» в Кубке России. Также в 2022 году он принимал участие в одном стыковом матче за место в РПЛ в составе подмосковного клуба.

Большую часть минувшего сезона Малыхин провёл в команде «Химки-М» во Второй лиге, где сыграл 24 матча и забил 6 голов. Ранее он также играл за ульяновскую «Волгу».

Также «Шинник» договорился о досрочном прекращении срока действия контракта с 22-летним нападающим Ильёй Азявиным. Сезон-2022/2023 форвард провёл в «Челябинске» во Второй лиге.

В 1-м туре нового сезона Первой лиги «Шинник» сыграет 16 июля в гостях со «СКА-Хабаровск». Матч начнётся в 10:00 мск.