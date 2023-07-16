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«Фенербахче» объявил о переходе Душана Тадича

«Фенербахче» объявил о переходе Душана Тадича
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Сербский полузащитник Душан Тадич прилетел в Стамбул, чтобы подписать контракт с местным «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба на официальном сайте.

34-летний Тадич перешёл в «Аякс» из английского «Саутгемптона» в 2018 году. В первом же сезоне в Нидерландах будущий капитан выиграл с командой «золотой» дубль и сыграл ключевую роль в успехе на евроарене – «Аякс» добрался до полуфинала Лиги чемпионов. По итогам сезона нападающий был признан игроком года в Нидерландах.

В общей сложности Тадич выиграл в Амстердаме три чемпионских титула и два Кубка страны. Нападающий провёл за «Аякс» 241 матч во всех турнирах, в которых забил 105 голов. Несколько дней назад сербский игрок попросил расторгнуть контракт, действующий до лета 2024 года.

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