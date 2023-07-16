Романо: Ливакович перешёл в Фенербахче, погнали!

Известнейший инсайдер Фабрицио Романо подтвердил переход хорватского вратаря Доминика Ливаковича из «Динамо» Загреб в турецкий «Фенербахче».

«Ливакович перешёл в «Фенербахче», погнали! Сумма сделки — € 9 млн. Контракт игрока согласован, ожидается официальный обмен документами, после чего сделка будет официально завершена», — написал Романо в своих социальных сетях.

28-летний вратарь сборной Хорватии, который помог команде выйти в полуфинал чемпионата мира — 2022 в Катаре, провёл всю свою профессиональную карьеру за «Динамо». Выступая за команду с сезона 2016/2017 Доминик провёл 283 матча за хорватскую команду. За время пребывания в Загребе игрок стал пятикратным чемпионом страны, а также двукратным обладателем кубка Хорватии.