Романо: Ливакович перешёл в Фенербахче, погнали!
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Известнейший инсайдер Фабрицио Романо подтвердил переход хорватского вратаря Доминика Ливаковича из «Динамо» Загреб в турецкий «Фенербахче».
«Ливакович перешёл в «Фенербахче», погнали! Сумма сделки — € 9 млн. Контракт игрока согласован, ожидается официальный обмен документами, после чего сделка будет официально завершена», — написал Романо в своих социальных сетях.
28-летний вратарь сборной Хорватии, который помог команде выйти в полуфинал чемпионата мира — 2022 в Катаре, провёл всю свою профессиональную карьеру за «Динамо». Выступая за команду с сезона 2016/2017 Доминик провёл 283 матча за хорватскую команду. За время пребывания в Загребе игрок стал пятикратным чемпионом страны, а также двукратным обладателем кубка Хорватии.
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